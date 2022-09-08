ماكرون يعلق ينعى إليزابيث الثانية: ملكة القلوب وصديقة فرنسا

أعلنت المملكة المتحدة اليوم، تنكيس علم بريطانيا في قصر بكنجهام حدادًا على وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بحسب خبر عاجل بثته قناة سكاي نيوز عربية.

من يخلف ملكة بريطانيا؟

وأوضحت القناة أن نجلها وهو الأمير تشارلز الثالث، سوف يخلف إليزابيث الثانية ملكاً على البلاد، بعد فترة تولت فيها أمور البلاد وصلت إلى 70 عامًا، حيث تقلدت المنصب في عام 1952 وعاصرت 16 رئيس وزراء في البلاد.

تعليق رئيس المجلس الأوروبي ورئيس فرنسا

ونعى عدد من القادة الأوروبيين الملكة إليزابيث، وقال الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز نعاها: «الملكة الراحلة كانت صديقة مميزة لأيرلندا»، وعلق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: «أفكارنا مع العائلة الملكية بعد وفاة اليزابيث»، في الوقت الذي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: ماكرون: «نتذكر الملكة إليزابيث كصديقة لفرنسا وملكة للقلوب».

تعليق البيت الأبيض على وفاة ملكة بريطانيا

وأعلن البيت الأبيض التضامن مع المملكة والشعب بعد وفاة ملكة بريطانيا الثانية اليوم الخميس، بعد ساعات عصيبة مرت على الجميع منذ إعلان العائلة الملكية أن الأوضاع الصحية للملكة مقلقة صباح اليوم في بيان رسمي.