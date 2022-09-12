قدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، وذلك لشركات «الإسكندرية، القناة، الدلتا، مصر الوسطى والعليا، شمال الكهرباء وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء»، إلى جانب شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة كهرباء مصر الوسطى 2022

وفي إطار الاهتمام الكبير بمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2022، تستعرض «الوطن» الإجراءات المطلوبة بحسب موقع وزارة الكهرباء:

- الدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

- اختيار خانة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

- تحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وفي حال اختيار شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، يتم الآتي:

- اختيار المحافظة، وهي القطاع التابع لها المواطن.

- اختيار الفرع التابع للمحافظ وهو المدينة أو المركز الذي يتواجد به منزلك.

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على إظهار الفاتورة، وبعدها ستظهر آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين لها.

- وإذا لم تظهر الفاتورة حاول إدخال الفرع صحيح ورقم الاشتراك، كما هو موضح في فاتورة الكهرباء لكي تظهر.

خطوات حساب فاتورة الكهرباء

ويمكن حساب فاتورة الكهرباء من خلال موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن طريق الدخول على خانة كيفية حساب الفاتورة، وتحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري، وبعدها إدخال قراءة العداد، ثم تظهر قيمة الاستهلاك.