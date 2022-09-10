شهدت عمليات البحث المرتفعة خلال الساعات الأخيرة، عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان لشهر سبتمبر 2022 أونلاين، خاصة مع بدء شركات التوزيع الكهرباء في تحصيل فواتير الكهرباء، ويعتبر تحصيلها في موعدها يخفف من تراكم الفواتير خاصة مع زيادة استهلاك الكهرباء في الصيف من خلال استخدام المكيفات والمراوح.

وفي السطور التالية، تنشر بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مواد البناء، رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان لشهر سبتمبر 2022 أونلاين وفق شركات توزيع الكهرباء، في السطور التالية:

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان

وحتى تتمكن من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر، يمكن الدخول على موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وحتى تتمكن من الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، يجب اتباع الخطوات الآتية:

بعد الدخول على موقع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ثم يتم اختيار خدمة «احسب فاتورتك».

- بعد اختيار الخدمة، يجب اختيار «حساب قيمة الفاتورة» من خلاله يحسب الموقع كمية الاستهلاك أو إذا كان لديك كمية الاستهلاك، ويتم اختيار الثانية.

- يتم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

- يقوم المتقدم بإدخال قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

- ستظهر أمام المستخدم، قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

مع العلم أن قيمة تلك الفواتير لا تشمل قيمة رسوم النظافة والدمغات، والأقساط المتأخرة أيضًا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من موقع وزارة الكهرباء

وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك من خلال موقع الطاقة المتجددة والكهرباء، ويكون الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع وزارة الطاقة والكهرباء، الضغط على قسم الخدمات.

- يتم اختيار الاستعلام عن الفواتير

- اختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها محل السكن.

- يتم استيفاء البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم العداد «10 أرقام، والضغط على «الاستعلام عن الفاتورة».