ضبط 7 محاولات تهريب جمركي لكميات من الأدوية في ميناء سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 7 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأدوية البشرية وأدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة مدير إدارة الحركة جرى الاشتباه في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بعدد 7 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعودية.

تفاصيل المضبوطات

وبتفتيش الأمتعة الشخصية تبين وجود خنجر و150 قرصا من عقار فيفادول المخدر و7968 قرص بنادول و726 قطعة من أدوات ومستلزمات حشو وعلاج الأسنان و782 قطعة مستحضرات تجميل و3 شاشة سيارة و1034 كبسولة خرسانية و18 ذراع بلايستيشن و88 عباية وشال رجالي جديد، وعدد 5 علب ماكينة طحن بن يدوية و40 زجاجة تنظيف ماكينات البن مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وقرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن المضبوطات عدد 7 محضر جمركي وحررها وليد البكري، ومحمد أمين وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.