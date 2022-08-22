ضبط 9700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالأقصر

شنت مديرية التموين بالأقصر حملة لمراقبة الأسواق والأسعار والمخازن ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتأكد من جودة وصلاحية السلع وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها ومنع جرائم الغش التجاري.

ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية

وأسفرت الحملة عن ضبط 9700 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، داخل أحد مخازن مستحضرات التجميل الكبرى بناحية منشأة العماري في الأقصر، قبل إعادة تدويرها وطرحها بالأسواق بما يضر بصحة المواطنين.

التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة

وتحرر محضر 17514 جنح ضد «ح ف ع»، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتو تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، وتحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل المديرية، وجبريل بكري، مدير عام التجارة الداخلية، ورفاعي أحمد وأحمد ربيع وعماد الدين فواد، المفتشين بالمديرية.

تحرير محاضر تموينية متنوعة

وفي وقت سابق، كانت مديرية التموين بالأقصر، حررت 16 محضرا خلال حملة تموينية على الأسواق اليوم، تنوعت ما بين خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم توريد محصول القمح.