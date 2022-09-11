بريد الوطن.. مصر الجديدة تفكر وتتصرف

مما لا شك فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمتلك رؤية شمولية واضحة لمصر ومستقبلها، يطبقها رويداً رويداً، هناك عقبات كبرى يتم تفكيكها وتذليلها بالتدريج، أيضاً الجهود المبذولة فى السياسة الخارجية، الأبرز فى الأشهر الماضية. فثمة تحالفات مصرية واضحة مع دول لها مكانتها، ومبادرات مصرية خارج الحدود، حتى لو لم تكن علانية، من أجل حل بعض الأزمات، مثل: إثيوبيا والسودان وليبيا. فمصر اليوم أكثر اهتماماً بدول الجوار وما يحدث فيها. إن سياسة الرئيس السيسى الخارجية تقوم على إحداث التوازن بين القوى الكبرى، وخصوصاً روسيا والولايات المتحدة. فليس هناك تهوُّر أو اندفاع فى اتِّجاه ما، وإنما التوازن المؤقّت والمرحلى. وأثبت الرئيس السيسى جدارته فى تحمُّل مسئولية هذا الوطن، لأن هناك عقلاً يفكر، ولا مجال على الإطلاق للانفعال والتهور، وأن القرار المصرى فى الحرب والسلام لا بد أن يكون قراراً مصرياً خالصاً، تحية واجبة لقيادة مصر الرشيدة والأمينة على هذا البلد، متمثلة فى الرئيس السيسى ورجاله فى جيش مصر العظيم، درع الأمن والأمان وحائط الصد ضد أى خطر يواجه مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.

محمد حلمى السلاب.. نادى أدب شربين

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