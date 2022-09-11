بريد الوطن.. وجِّه بالقضاء على المخدرات في الفشن يا وزير الداخلية

نعاني نحن سكان مدينة الفشن بمحافظة بني سويف جنوب مصر، من انتشار كثيف لتجارة المخدرات فى شوارع المدينة ومقابرها، التي تحولت من مكان لدفن الموتى، إلى أوكار لتعاطي المخدرات، ما يزيد من فرص وقوع أبنائنا في براثن الإدمان، خاصة أن منافذ تلك التجارة المحرمة، موجودة في المدينة بكثرة.

ومع انتشار المخدرات انتشرت السرقات كتوأم ملاصق لتلك التجارة القاتلة، ومع حركة وزارة الداخلية الأخيرة، وتعيين مدير أمن ومدير مباحث جديدين لمحافظة بني سويف.. نناشد السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، توجيه قيادات المديرية للقيام بحملات للقضاء على السرقات وتجارة المخدرات.

عن الأهالى: خالد عباس أحمد- الشقر- الفشن- بني سويف

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