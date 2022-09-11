بريد الوطن.. التعديل الوزاري وآمال الشعب

جيد أن الرئيس بيقظته وحسه الوطنى وسرعة اتخاذ القرار واحترام الدستور يخطو تجاه التعديل الوزارى هذا، لأن المرحلة تحتاج إلى تجديد وضخ دماء جديدة، فالوزراء السابقون أدوا دورهم بكل اقتدار، كل حسب طاقته، فالمرحلة كانت صعبة، وما زالت، لأن الأوضاع العالمية والمحلية فى أزمات اقتصادية، والتغير المناخى زاد من تأزم الأوضاع.

كما يوجد خلل فى بعض دول عربية وشرق أوسطية وأوروبية وغربية، وهناك عدم الاستقرار بها لغياب الأنظمة بها، وضعف شديد فى التماسك والتعاون بين أطيافها وأحزابها ومكوناتها.

فمن منطلق التعديل الوزارى لصالح زيادة فاعلية تقديم الخدمات واحتياجات المواطنين والحاجة إلى سرعة التفاعل الحقيقى الملموس من وزارات «التنمية المحلية، التربية والتعليم، الصحة، الموارد المائية والرى، الزراعة، الثقافة، السياحة والآثار، التجارة والصناعة، الهجرة، والقوى العاملة»، مع المواطن ليعود عليه بالنفع له وللصالح العام، خاصة الفقراء والبسطاء دون بطء وتهاون.

وعلى كل وزارة جديدة وحالية التركيز على القرى والعزب والنجوع، خاصة الصعيد، مع الظروف والخطط الموضوعة لتلك الفترة، يجب أن يكون هناك تركيز وخطط سريعة عاجلة لإدارة الأزمات، حتى لا يتأثر بها المواطنون، وفتح بوابات جادة ومفعلة وسريعة لتحقيق الحلول لشكاوى المواطن، لأنه صاحب الحق، فهو شريك ومحاسب لكل تقصير، فقد عانى وتعب كثيراً، ويحتاج من يحل مشكلاته، ويحقق له مطالبه فى إطار حقوق وكرامة الإنسان.

رفعت يونان عزيز سمالوط - المنيا

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