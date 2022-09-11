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بريد الوطن.. إلى أمي

كتب:

الوطن
10:27 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أمي وحشتيني

وفاتت سنين

وحبك في قلبي

بيناديني وأنتِ

برضه نور عيني

نفسي أرجع أشوفك

من تاني

علشان حبك في قلبي

خلّاني أعيش حياتي

من تاني على

أمل إني أشوفك

حتى ولو ثواني

من تاني بس

أنتِ عايشة في خيالي

الله يرحمك يا أمي يا غالية 

                                                                    مصطفى زينهم أبوزين 

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