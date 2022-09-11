بريد الوطن.. إلى أمي
كتب:
الوطن
10:27 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
صورة تعبيرية
أمي وحشتيني
وفاتت سنين
وحبك في قلبي
بيناديني وأنتِ
برضه نور عيني
نفسي أرجع أشوفك
من تاني
علشان حبك في قلبي
خلّاني أعيش حياتي
من تاني على
أمل إني أشوفك
حتى ولو ثواني
من تاني بس
أنتِ عايشة في خيالي
الله يرحمك يا أمي يا غالية
مصطفى زينهم أبوزين
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