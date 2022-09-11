بريد الوطن.. إلى أمي

أمي وحشتيني

وفاتت سنين

وحبك في قلبي

بيناديني وأنتِ

برضه نور عيني

نفسي أرجع أشوفك

من تاني

علشان حبك في قلبي

خلّاني أعيش حياتي

من تاني على

أمل إني أشوفك

حتى ولو ثواني

من تاني بس

أنتِ عايشة في خيالي

الله يرحمك يا أمي يا غالية

مصطفى زينهم أبوزين

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com