أول ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة بعد أزمته الصحية.. صورة وضحكة

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، تفاصيل أول صورة لوالده بعد أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرا ونقل على إثرها للمستشفى.

نجل عبدالرحمن أبو زهرة يحاول استرداد صفحة والده

نشر «أبو زهرة»، منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «صفحة بابا علي الفيس بوك بقالها أكتر من 9 شهور اختفت ومش عارفين نرجعها، فيه حد يقدر يساعدنا نرجعها؟ أكون شاكر لأي مساعدة في الموضوع ده، الصورة دي من حديث حصل بيننا مؤخرا وكالعادة يموت من الضحك ولا يخلي من الإفيهات القاتلة منه».

كان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، قد خرج مؤخرا من المستشفى بعد أن أصيب بفيروس كورونا مع بداية عام 2022، وحجزه بمستشفى العزل، وبعد تماثله للشفاء، واحتفاله بعيد ميلاده في شهر مارس الماضي، تعرض للسقوط داخل منزله، وأصيب بكسر في الحوض وأجرى عملية جراحية.

عبدالرحمن أبو زهرة يخرج من المستشفى

كان عبدالرحمن أبو زهرة، قد نقل إلى غرفة العناية المركزة، أكثر من 4 مرات، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وعدم قدرته على الحديث ودخوله في غيبوبة، الأمر الذي جعله عرضة لكثير من الشائعات.