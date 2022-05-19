حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة تطلب الدعاء لجدها

ظهرت مريم ابنة الموسيقار أحمد أبو زهرة، وحفيدة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عبر فيديو متداول بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تطلب من الحضور الدعاء لجدها عبدالرحمن أبو زهرة قبل بداية العزف في إحتفالية مكتبة الإسكندرية.

حبيبتي مريم إبنة الموسيقار أحمد أبوزهرة تطلب من الحضور الدعاء لجدها عبد الرحمن أبو زهرة قبل بداية العزف في إحتفالية مكتبة الإسكندرية pic.twitter.com/5runJLf960 — nadia kamal (@nadobil) May 18, 2022

وقالت مريم خلال الفيديو: «مساء الخير، عايزة أطلب من كل الناس اللي حاضرين واللي شايفني واللي سمعيني دلوقتي أن يدعوا لجدو»، وعقب حديثها حرص الحضور على أداء التحية لها لشعورها النبيل.

الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة

وفي سياق آخر، مازال الوضع الصحي للفنان عبدالرحمن أبو زهرة صعبًا، إذ أنه جرى نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى أول أمس، وذلك بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد.

وكشف مصدر مقرب من الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن حالته حرجة للغاية، وجرى نقله إلى المستشفى منذ يومين بسبب مضاعفات مرضة في الرئة، رغم تعافيه من فيروس كورونا، ولكنه مازال يعاني من تداعيات الفيروس.

امتنع عن الطعام والشراب

وأضاف المصدر: «أن عبدالرحمن أبو زهرة يعاني من التهاب رئوي حاد، ومن صعوبة في البلع شديدة، وامتنع عن الطعام والشراب، وقرر الأطباء توصيل أنبوبة للمعدة حتى يتغذى من خلالها، وطالب جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل».