تطورات الحالة الصحية لـ عبدالرحمن أبو زهرة.. استرد وعيه وإدراكه

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالده الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، بعد الأزمة التي تعرض لها مع مطلع عام 2022، واستدعت نقله إلى المستشفى وحجزه بغرفة العناية المركزة، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، في ظل خوف وقلق جمهوره ومحبيه بمصر وجميع أنحاء الوطن العربي عليه.

وطمأن نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، في تصريحات لـ«الوطن» كل جمهور ومحبي والده، بتأكيده أنه تجاوز محنته المرضية بسلام، بعد فترة العلاج والنقاهة التي استمرت عدة شهور، وأصبح يتناول الطعام بشكل طبيعي بعيدًا عن نظام الأنابيب الذي كان يعتمد عليه في البداية «الحمدلله، أبي أصبح بخير ويأكل طبيعي، والحمدلله مشكلة البلع اتحلت تمامًا، وهذه خطوة كبيرة جدًا، نشكر ربنا عليها».

عبدالرحمن أبو زهرة استرد وعيه وإدراكه ويأكل طبيعي

وعن إمكانية استئناف نشاطه الفني، والمشاركة في أعمال فنية جديدة، قال نجل عبدالرحمن أبو زهرة، إنه يمكنه القيام بذلك، خصوصًا أن وعيه وإدراكه أصبحا في أحسن حال، ولكن يتبقى فقط الحركة بشكل طبيعي لأنها تتم بصعوبة حاليًا.

يعاني منذ عدة شهور من أزمة صحية صعبة

وكان الفنان القدير تعرض لأكثر من وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، منها إصابته بفيروس كورونا مع بداية عام 2022، وحجزه بمستشفى العزل، وبعد تماثله للشفاء، وبعد احتفاله بعيد ميلاده في شهر مارس الماضي، تعرض للسقوط داخل منزله، وأصيب بكسر في الحوض وأجرى عملية جراحية.

ونقل عبدالرحمن أبو زهرة، إلى غرفة العناية المركزة، أكثر من 4 مرات، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير، وعدم قدرته على الحديث ودخوله في غيبوبة، الأمر الذي جعله عرضة لكثير من الشائعات.