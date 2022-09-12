بعد توجيه الرئيس.. خبراء: مراكز الإبداع تستهدف خلق بنية تكنولوجية قوية

تبدأ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحركاتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التوسع في إنشاء مراكز «إبداع مصر الرقمية»، التي تستهدف إتاحة أنشطة التدريب، ورعاية الإبداع، وريادة الأعمال في كل محافظات مصر.

وقال الدكتور محمد ماجد، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدولة تبذل العديد من المجهودات في إطار رعاية حاضنات الأعمال عبر العديد من المبادرات التي تتبع جهات عدة، منها وزاراتي الاتصالات والتخطيط، بالإضافة إلى حاضنات أعمال الجامعات، ومشروع رواد النيل الممول من البنك المركزي.

أضاف «ماجد»، أن هذه الرعاية يجري التأكيد عليها من حين لآخر من القيادة السياسية، لإدراكها حجم التغيرات الطارئة على حاجات أسواق العمل العالمية، وما تحمله التكنولوجيا من ثورة في تطوير مئات الوظائف، وخلق أخرى لتواكب حجم التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية، تُرسخ لمفهوم الجمهورية الجديدة التي يتبناها رئيس الجمهورية، وتتطلب قبولا وفهما واسعا لطبيعتها، قبل أي شيء آخر.

التكنولوجيا تحمل فرصا هائلة للاقتصاد المصري

أما الدكتور نادر جعفر، رئيس الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، فيرى أن مصر شهدت نموا ملحوظا على صعيد البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يمكن رؤيته في المؤسسات ودور التنشئة الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، موضحًا أن قطاع التكنولوجيا، يحمل فرصا هائلة للاقتصاد المصري.

ويلفت الانتباه، إلى أن مراكز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، تؤسس لجيل جديد يكون أكثر ارتباطا بالتنمية المستدامة اقتصاديا، وبيئيا واجتماعيا، مشيدا بالجهد المبذول في هذا السياق من القيادة السياسة.

متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات

وفي وقت سابق، اليوم، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان رئاسة الجمهورية.

ووفقا للبيان، قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «متابعة المشروعات القومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، وتناول عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسير العملية الدراسية بـ«جامعة مصر المعلوماتية».

وتضمن توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجي، مع مواصلة التوسع في إنشاء مراكز «إبداع مصر الرقمية»، لتوفير أنشطة تدريب ورعاية الإبداع وريادة الأعمال في المحافظات كافة.