«نورت يا قطن بلدنا».. فرحة بزراعة الذهب الأبيض من جديد في سوهاج

بعد توقف سنوات طوال عن زراعة محصول القطن بمحافظة سوهاج، عادت من جديد زراعة هذا المحصول الكبير، فزراعة القطن لها مكانة خاصة في قلوب المصريين عامة والمزارعين خاصة، فكان القطن قديما يمثل ثروة الفلاح، فهو المحصول الأكثر مكسبا بين جميع المحاصيل.

منذ عامين عادت زراعة القطن من جديد

وقال «خميس محمد علي» مدير عام مدرية الزراعة في محافظة سوهاج: إنه منذ عامين عادت زراعة القطن من جديد، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لمحصول القطن منذ عامين 60 فدانا، والعام الماضي بلغت نسبة المساحة أكثر من 80 فدانا، إلى أن وصل هذا العام نسبة المساحة المنزرعة 196 فدانا في جميع أنحاء محافظه سوهاج.

من المتوقع زيادة أعداد المساحات المنزرعة بمحصول «القطن»

وأضاف «مدير عام زراعة سوهاج»، أنه من المتوقع زيادة أعداد المساحات المنزرعة بمحصول «القطن» العام القادم بشكل كبير، خاصة بعد ارتفاع سعر القطن.

وقال خالد علي يقيم بمحافظة سوهاج: إني أشعر بالفرحة والسعادة وقدوم الخير الكثير عقب سماعي ارتفاع أسعار شراء القطن وإقبال المزارعين على زراعة هذا المحصول، حيث قام والدي منذ 20 عامًا «زوجني أنا وأختي من بيع القطن».

ويضيف «سعد علي»، أن زراعة القطن تعد من أفضل الزراعات ومن أهمها، حيث كان قديما يمثل لنا جني القطن مناسبة وعيد وفرحة، بسبب ما يحققه هذا المحصول من عائد كبير من المال، الذي كان يدخر من هذا المال مصروفات باق العام كله، إضافة إلى« تزويج ابنائنا وبناتنا وإعداد منازلنا عقب جني ثم بيع القطن فهو الذهب الأبيض لنا».