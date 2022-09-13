«ازرع وإحنا هنسوَّق لك».. رسالة اطمئنان تزيد مساحة القطن بالغربية

«ازرع ونحن هنسوق لك» كانت رسالة الاطمئنان التي بثها مسؤولو مديرية الزراعة بالغربية، في نفوس المزارعين في مختلف قرى المحافظة، بهدف تشجيعهم على زراعة القطن هذا العام وسرعان ما جاءت بالنتيجة وزادت المساحة المنزرعة بمحصول القطن عن العام الماضي بنحو 5 آلاف فدان.

اهتمام الدولة وراء زيادة المساحة المنزرعة

قال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن مديرية الزراعة بالغربية حرصت من خلال المهندسين في كل الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف قرى المحافظة، على تشجيع الفلاحين على زراعة محصول القطن، من خلال رسائل طمأنينة تم بثها في نفوس المزراعين، وأهمها أن وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال، لديهما توجيهات من الرئيس السيسي بضرورة الاهتمام بمحصول القطن والعمل على تسويقه بالشكل الصحيح، مما يعيد بفائدة كبيرة على الفلاح، وأيضا توفير كافة المتطلبات اللازمة للفلاح وإزالة المعوقات من أجل الحصول على أفضل إنتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذلك كان سببا وراء تشجيع المزراعين على زراعة محصول القطن هذا العام، والأمر الذي زاد معه عدد الأفدنة بواقع 5 آلاف فدان عن العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا العام 17 ألفا 281 فدانا.

حلقات مزاد القطن

وأضاف أن مديرية الزراعة تستعد بـ 19 حلقة مزاد للقطن طويل التيلة، في جميع أنحاء المحافظة، ومن المتوقع أن يكون سعر قنطار القطن داخل محافظة الغربية، 6155 جنيه، بمقدار زيادة 1000 جنيه عن محافظات الوجه القبلي، لأن القطن بها قصير التيلة، وفي محافظات وجه بحري، طويل التيلة.