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تسمم 10 من عائلة واحدة تناولوا وجبة سحور فاسدة في سوهاج

كتب:

شيماء دراز
08:31 ص | الثلاثاء 12 أبريل 2022
تسمم

تسمم

أصيب 10 أفراد من عائلة واحدة بالتسمم، نتيجة تناول طعام فاسد بمركز شرطة أخميم، وجرى نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج العام، لإسعافهم.

الإخطار الأمني وإسعاف المصابين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى سوهاج العام، يفيد بوصول كل من «كرم. ا. ح. ا» 40  عاما، عامل و زوجته «وفاء. م. ج. ا» 35 عاما، ربة منزل و«دينا. ك. ا. ح» 15 عاما، طالبة، والطفل «أحمد ك ا ح» 10 سنوات تلميذ بالمرحلة الإبتدائية «نجلي الأول والثانية» و«السيد ا ح ا» 47 عاما مدرس شقيق الأول، و«علي ا ا ح» 17 عاما، طالب و«هاجر ا ا ح» 19 عاما طالبة.

والطفلة «هدير ا ا ح»  12 عاما طالبة بالمرحلة الإعدادية، والطفلة «رغد ا ا ح» 10 سنوات تلميذ بالمرحلة الإبتدائية والطفل «محمد ا ا» 7 أعوام  تلميذ بالمرحلة الإبتدائية أيضا، أنجال الخامس، وجميعهم من أسرة واحدة، ويقيمون بناحية دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

سر التسمم وجبة سحور فاسدة

وجرى تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام لإسعافهم، إذ يعانون من «حالة إعياء وقيئ»، وأصبحت الحالة العامة مستقرة، وذلك بإدعاء تناول طعام منزلي فاسد.

نفي الشبهة الجنائية بالواقعة

وبسؤال المصابين، أفادوا بحدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة سحور فاسدة بالمنزل، ونفوا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة.

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