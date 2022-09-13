عماد الدين حسين: لن يتم القضاء على الشائعات في عصر السوشيال ميديا

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، وجود صراع بين الشعب المصري وبعض الفصائل التي أخرجها الشعب من الحكم وحكم عليها بالنفي السياسي، لافتًا إلى أن هذه الفصائل تؤلف الشائعات وتنشرها.

الأطراف المستفيدة من الشائعات ليست قليلة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن حجم تصديق المواطنين للشائعات يتوقف على مجموعة من العوامل الرئيسية، مشددًا على أن مسألة الوعي مسألة حاكمة وهناك ظروف معينة تجعل المواطنين يصدقون هذه الشائعات.

وأشار حسين إلى أن الشائعات ستستمر، مشددًا على أن المروجين لها والأطراف المستفيدة من الشائعات وصفها بأنها ليست قليلة، مؤكدًا أنها أطراف إقليمية ومحلية ودولية.

البعض قد يستغل الأزمة الاقتصادية ليروج أزمات غير صحيحة

وشدد عماد الدين حسين على أنه لن يتم القضاء على الشائعات في عصر السوشيال ميديا، مؤكدًا ضرورة محاربة هذه الشائعات والرد عليها من خلال وسائل الإعلام والمساجد والكنائس والمجتمع المدني والأحزاب والهيئات وغيرها، لافتًا إلى أن البعض قد يستغل الأزمة الاقتصادية ليروج أزمات غير صحيحة.