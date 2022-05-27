شرطة تورونتو الكندية تقتل رجلا يحمل بندقية قرب مدرسة ابتدائية

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة احداثأ كان من أبرزها، مقتل رجلا يحمل بندقية برصاصا شرطة «تورنتو» الكندية، فيما شهدت مدينة «سالونيك» اليونانية، احتجاج عنيف، على خطط حكومية لنشر قوة شرطة داخل الجامعة.

وقتلت «شرطة تورونتو» الكندية، رجلا يحمل بندقية قرب مدارس، وقالت شرطة المدينة، إن رجلاً قتل بعد إطلاق الشرطة النار عليه بالقرب من مدرسة ابتدائية بعد ظهر أمس الخميس.

قائد «شرطة تورنتو» يصف الحادث بـ «الصادم»

بدوره، وصف قائد شرطة تورنتو جيمس رامير، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، الحادث بـ «الصادم»، موضحا: «نحن نتفهم بالتأكيد الصدمة ومدى الصدمة التي كان يجب أن يكون عليها للموظفين والطلاب وأولياء الأمور في ضوء الحدثين الأخيرين اللذين وقعا في الولايات المتحدة»، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في » الكندية.

رامير: الشرطة ستكثف الدوريات في المنطقة

وأضاف رامير، أن الشرطة ستكثف الدوريات في المنطقة وستواصل العمل مع شركائها في المدرسة والمجتمع وستكون الخدمات متاحة لأولئك الذين يحتاجون إلى الخدمات.

وفي اليونان، أطلقت شرطة مكافحة الشغب، الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج عنيف، مساء أمس الخميس، على خطط حكومية لنشر قوة شرطة داخل الحرم الجامعي، وسط مدينة «سالونيك» الواقعة شمالي البلاد.

الشرطة اليونانية تحتجز ما لا يقل عن 8 أشخاص

واحتجزت الشرطة اليونانية، ما لا يقل عن 8 أشخاص، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشارك في مسيرة احتجاجية، نحو 5 آلاف من عناصر اليسار والجماعات الفوضوية، فيما هشم بعضهم نوافذ متاجر وأضرموا النار في سلال قمامة،

قالت منصات «ميتا»، فيسبوك سابقا، أمس الخميس، إنها تعكف على استعادة خدمة «إنستجرام»، عقب إبلاغ آلاف المستخدمين عن تعذر الوصول إلى منصة تبادل ومشاركة الصور.

«ميتا»: بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوصول إلى «إنستجرام»

وأشارت «ميتا»، في بيان، إلى أنها على بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات في الوصول إلى «إنستجرام»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أبلغ أكثر من 6600 مستخدم عن مشكلات مع «إنستجرام»، وفقا لما ذكره موقع «داون-ديتكتور.كوم» الإلكتروني، الذي يرصد انقطاعات خدمات الإنترنت ويجمع تقارير.

وكانت 84% من حالات الإبلاغ عن وجود مشكلة في الوصول إلى تطبيق «إنستجرام» بالهاتف المحمول.

فقدان نحو 600 شخص في البحر أثناء محاولتهم الوصول من تونس وليبيا إلى أوروبا

وفقد نحو 600 شخص في البحر أثناء محاولتهم الوصول من تونس وليبيا إلى أوروبا، خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري 2022، وهو أعلى رقم منذ 2014، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت رئيسة قسم حماية المهاجرين بالمنظمة، أليس سيروني، أن، حوادث مميتة لا تزال تقع في طريق الهجرة وسط البحر المتوسط، الممتد بين ليبيا وتونس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وقالت «المنظمة الدولية للهجرة»، إن السلطات في تونس، تمكنت من إنقاذ 30 شخص كانوا على متن قارب خشبي كان يقل أكثر من 100 شخص، انقلب قرب جزيرة قرقنة جنوب شرقي البلاد بسبب سوء أحوال الطقس، مشيرة إلى وجود 75 ما زالوا في عداد المفقودين.

بدورها، حظرت النيابة العامة السعودية، تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها، وقالت عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال كل من ارتكب هذه السلوكيات مع التعويض عن جميع الأضرار.

هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من الباحة السعودية

وفي السعودية، شهدت «منطقة الباحة» الواقعة في الجزء الجنوبي الغربي من البلاد، هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات: «بني حسن-القرى-المندق-العقيق» والمراكز التابعة لها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ونبه «المركز الوطني للأرصاد» السعودي، من أمطار رعدية على مرتفعات منطقة مكة المكرمة، الويم الجمعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: «ميسان-الطائف-أضم»، إضافة إلى عدة مراكز.

وأشار المركز السعودي، إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

هجوم لـ مسلحون في «مادجواري» شرقي بوركينافاسو يسفر عن مقتل 50 مدنيا

وفي بوركينافاسو، قتل 50 مدنيا، أمس الأول الأربعاء، في بلدة «مادجواري» الواقعة شرق البلاد، جراء هجوم نفذه مسلحون يشتبه بأنهم إرهابيون.

وقال حاكم الإقليم الشرقي، الكولونيل هوبير ياميوجو في بيان، إن الضحايا كانوا في طريقهم إلى بلدة في منطقة باما قرب الحدود مع دولتي بنين وتوجو، وفقا لما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

وفي النيجر، لقي سوداني مصرعه وأصيب اثنان من عناصر قوات الأمن النيجرية، خلال مظاهرة عنيفة، أمس الأول الأربعاء، لطالبي لجوء في مخيم لمنظمة «الأمم المتحدة» في مدينة أجاديز الكبيرة في شمالي البلاد.

وأحرق المتظاهرون مركز الأمن والمستوصف ووسائل نقل رجال الأمن في المخيم.