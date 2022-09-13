زيندايا أفضل ممثلة في عمل درامي.. وSquid Game أحسن إخراج بجوائز إيمي

للعام الثاني على التوالي يفوز الممثل الأمريكي جيسون سوديكس بجائزة أفضل ممثل في عمل كوميدي عن دوره في مسلسل Ted Lasso، وذلك في حفل توزيع جوائز إيمي الـ 74، المقام على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، وهي الجائزة الثانية التي يحصدها المسلسل حتى الآن بعد حصول بريت جولدشتاين على جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي دوره في المسلسل أيضا، وذلك من إجمالي 20 جائزة ترشح لها المسلسل.

كما حصلت زيندايا على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي عن دورها في Euphoria، وهي نفس الجائزة التي حصل عليها في عام 2020.

جائزتان لـ Abbott Elementary في حفل توزيع جوائز إيمي

وفي فئة الأعمال الكوميدية حصلت الكاتبة كوينتا برانسون على جائزة أفضل تأليف لعمل كوميدي عن مسلسل Abbott Elementary، وهو العمل نفسه الذي حصلت شيريل لي رالف عن دورها فيه على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي.

Squid Game يحصل على جائزة أفضل إخراج لمسلسل درامي

وحصل Squid Game على أول جوائزه في فئة أفضل إخراج لعمل درامي وكانت من نصيب المخرج هوانج دونج هيوك، حيث يعتبر أول مسلسل ناطق بلغة أجنبية يترشح لجائزة أفضل عمل درامي، وفي حالة فوزه بتلك الجائزة سيحقق لقبا تاريخيا كأول إنتاج بغير اللغة الإنجليزية يفوز بجائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي، ووصل إجمالي الجوائز المرشح لها المسلسل لـ 14 جائزة.