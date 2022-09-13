Ted Lasso يحصد 4 جوائز و«ديلاني» تفوز بأفضل إخراج كوميدي في إيمي

نجح مسلسل Ted Lasso في حصد 4 جوائز كبرى من إجمالي 20 جائزة ترشح لها في النسخة الـ 74 من حفل توزيع جوائز إيمي، على رأسها جائزة أفضل مسلسل كوميدي، بالإضافة إلى أفضل ممثل عن عمل كوميدي ذهب لبطل المسلسل جيسون سوديكس وهي الجائزة التي يحصدها للعام الثاني على التوالي عن نفس المسلسل.

كما حصلت المخرجة إم جاي ديلاني على جائزة إيمي أفضل إخراج لعمل كوميدي، كما شملت جوائز المسلسل فوز بريت جولدشتاين على جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل كوميدي عن دوره به، ليأتي في المركز الثاني بعد مسلسل The White Lotus الذي جاء في المركز الأول بـ 5 جوائز، من بينها أفضل سلسلة محدودة، أفضل إخراج وتأليف لسلسىة محدودة، بالإضافة إلى أفضل ممثل وممثلة مساعدة في سلسلة محدودة.

The White Lotus يفوز بـ 5 جوائز.. وSuccession أفضل عمل درامي في إيمي الـ 74

بينما فاز مسلسل Succession بـ 3 جوائز، كانت أبرزها جائزة أفضل مسلسل درامي، بالإضافة إلى جائزتي أفضل ممثل مساعد في عمل درامي التي حصل عليها ماثيو ماكفدين،الكتابة المتميزة لمسلسل درامي ذهبت لـ جيسي أرمسترونج.

وحصل كل من Squid Game وAbbott Elementary على جائزتين لكل منهما، أفضل ممثل في عمل درامي وأفضل إخراج للأول، وأفضل ممثلة مساعدة في عمل كوميدي وأفضل تأليف لعمل كوميدي للثاني.