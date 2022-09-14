أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 14-9-2022 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الفاكهة اليوم استقرار كبيرا، حيث لم تسجل تغييرا ملحوظا في معظم الأسواق المحلية، وذلك نظرًا لتوافر المعروض، بالإضافة إلى زيادة الأصناف.

وفي إطار بحث الناس واهتمامهم بتناول ما يفيد أجسادهم ويمدها بالطاقة والقوة والفيتامينات، ترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار الفاكهة داخل السوق المحلية اليوم الأربعاء، وفق جولة بالمحلات، بالإضافة إلى أسعار جميع الأصناف المختلفة من الفاكهة في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

استقرت اليوم الأربعاء أسعار الفاكهة في سوق العبور، وجاءت كما يلي:

سعر حبة البطيخ، تراوح ما بين 10 و35 جنيهًا.

برتقال صيفي بسعر بين 4 و7 جنيهات.

الجريب فروت ما بين 8 و13 جنيهًا.

التين البرشومي الكيلو بين 5 و12 جنيها.

الجوافة بين 4 و10 جنيهات.

سعر البرقوق السكري نحو 20 جنيهًا.

رمان وصل سعر الكيلو بين 4 و8 جنيهات.

سعر التفاح البلدي بين 6 و10 جنيهات.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 25 و29 جنيهًا.

وسجل العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

وسجل العنب الأحمر بين 5 و8 جنيهات.

وتراوح سعر الكنتالوب من 4 إلى 8 جنيهات.

وتراوح سعر الكمثري بين 4 إلى 10 جنيهات.

التفاح الأحمر 30 جنيهًا.

وتراوح سعر التفاح البلدي بين 10 و15 جنيهًا، والمستورد الأخضر نحو 40 جنيهًا، حبة جوز الهند بين 22 و28 جنيهًا.

وتراوح سعر البطيخ من النوع الأصفر بين 15 و22 جنيهًا للكيلو.

سعر المانجو في الأسواق

سجل سعر الكيلو من المانجو البلدي من 10 إلى 15 جنيها.

وتراوح سعر المانجو الفص من 25 إلى 35 جنيهًا.

ووصل سعر مانجو صديقة من 15 إلى 20 جنيهًا.

السكري من 10 إلى 15 جنيهًا.

السنارة من 9 إلى 15 جنيهًا.

العويس بين 12 و25 جنيهًا.

الزبدية من 9 إلى 15 جنيهًا.

دبشة من 9 إلى 12 جنيهًا.

تراوح المانجو الهندي ما بين 13 و17 جنيهًا.

جولك 10 إلى 18 جنيهًا.