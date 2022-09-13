القوى العاملة: وحدات متنقلة لتدريب الشباب على 3 مهن مطلوبة بسوق العمل

أجرى وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، جولة ميدانية بوحدات التدريب المتنقلة الجاري تطويرها داخل مقر الوزارة، تمهيدا لإطلاقها بقرى ومحافظات مصر للتدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل وهي «صيانة المحمول، الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي»، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العمال والفنيين بالوزارة، القائمين على تطوير تلك الوحدات وتجهيزها، ووجّه بسرعة الانتهاء من تطويرها لإطلاقها في أقرب وقت.

نموذج وحدة التدريب على إعداد الوجبات السريعة

كما تفقد الوزير نموذج وحدة التدريب على إعداد الوجبات السريعة، مؤكدا أنها تجربة متميزة ومناسبة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب، موضحًا أن هدف الوزارة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة.

ووفقًا لبيان صحفي، تفقد «شحاتة»، وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، التي تم تطويرها مؤخرا داخل ديوان عام الوزارة، ووجه بزيادة أعداد المقاعد داخل القاعة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اعتمد خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي يتم تنفيذها في عدد 75 مركزًا للتدريب المهني على مستوى الجمهورية، بينها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب بين 60 و200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

وأكدت الوزارة في بيان أنه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهني للتسجيل بالدورات التدريبية، واشترطت وزارة القوى العاملة في الخطة الجديدة، للحصول على دورات التدريب التحويلي أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربون خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، و يتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.