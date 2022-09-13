موعد امتحانات الدفعة الثالثة لطلاب الجامعات العائدين من أوكرانيا

أكدت وزارة الهجرة، أن المجلس الأعلى للجامعات، حدد موعد اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، للمرة الثالثة، والبالغ عددهم 154 طالبًا.

جاء ذلك في إطار التنسيق المُستمر بين وزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتعليم العالي، بشأن الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، ووفقا لبيان صحفي، تم تحديد الاختبارات كالآتي:

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 20/9/2022.

- كلية طب الأسنان جامعة عين شمس 20/9/2022.

- كلية الطب جامعة القاهرة 21/9/2022.

- كلية الصيدلة جامعة القاهرة 21/9/2022.

اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي

يأتي ذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب، في تخصصات «الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة».

الأوراق المطلوبة لدخول الاختبار

وفقا للبيان، يجب على الطالب إحضار اثبات الشخصية «جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي وصورة منها»، لتسليمها للأمن، وسداد مُقابل الامتحانات للكلية التي يؤدي الامتحان بها في ذات يوم الامتحان، بقيمة 2000 جنيه.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية في مصر، طبقًا للضوابط والشروط التي تمثلت في قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث في 24/2/2022 في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل.