خدمات وزارة التموين على بوابة مصر الرقمية..تتطلب تسجيل حساب على المنصة

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمكانية الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، عبر منصة مصر الرقمية، لجميع المواطنين حاملي البطاقات التموينية، الراغبين في الاستعلام عن حالة بطاقة التموين، وقيمة الدعم، وعدد الأفراد المستفادة من الصرف.

كا تتيح بوابة مصر الرقمية، العديد من الخدمات التموينية، التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا، من خلال زيارة رابط بوابة مصر الرقمية، ومن ثم تسجيل حساب على البوابة برقم المحمول وبالبريد الإلكتروني للمواطن من أجل إتمام عملية إنشاء الحساب، للاستفادة من خدمات البطاقات التموينية المفعلة على البوابة الرقمية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، بزيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمة التموين من بين خدمات بوابة مصر الرقمية المختلفة.

3- ثم الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

4- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة ببطاقة التموين.

5- تظهر بيانات بطاقة التموين، ثم تتم الموافقة على الشروط والأحكام.

6- الضغط على التالي.

7- بعد ذلك يظهر أمامك بيانات البطاقة وعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عددا من الخدمات التموينية، عبر بوابة مصر الرقمية، بعضها متاح حاليا، والبعض الآخر متوقف لحين انتهاء الوزارة من آليات ضبط منظومة الدعم التمويني وتنقيتها من الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني، وتتمثل هذه الخدمات في:

- نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى «خدمة متاحة».

- الاستعلام عن بطاقة التموين «خدمة متاحة».

- تفعيل بطاقة التموين «خدمة متاحة».

- ضم أفراد الأسرة «خدمة متاحة».

- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين «خدمة متاحة».

- الفصل الاجتماعي «خدمة متاحة».

- إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط «خدمة متوقفة».

- إصدار بطاقة تموين جديدة «خدمة متوقفة».

- إضافة المواليد «خدمة متوقفة».

- إضافة الزوجة غير المقيدة للتموين «خدمة متوقفة».