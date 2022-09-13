بدء تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022.. اعرف الخطوات والشروط

انطلقت مرحلة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022، صباح اليوم، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم السبت الموافق 17 سبتمبر الحالي.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022، ستكون من خلال إجراء التحويلات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، باختيار تنسيق الثانوية العامة، ثم اختيار تبويب تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022، واتباع باقي الإجراءات.

سعر تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022

وكشفت الوزارة عن أنّ تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 يتم بشكل مجاني للطلاب ولمرة واحدة فقط بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لطلاب تلك المرحلة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 يسير وفق قواعد التوزيع الجغرافي، التي يجب أن يلتزم بها الطالب، إذ إنّ الهدف من التحويل تقريب المسافة المكانية للطالب، بناء على منطقته الجغرافية، موضحة أنّ النسبة المقررة 10% من الطاقة الاستيعابية للكليات.

وذكر المجلس الأعلى للجامعات، أنّ تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 يتم الموافقة عليه على أسس المفاضلة بين الطلاب المتقدمين، وفق مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ونفى أن يكون تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 يتم بشكل ورقي، لكن من خلال جهاز كمبيوتر، إذ لا توجد تحويلات ورقية، وأنّ عملية التحويل تتم فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.