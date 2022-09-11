بوابة الحكومة المصرية لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية.. اعرف الخطوات

مع انتهاء المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة، وقرب ظهور نتيجتها، خلال الساعات المقبلة، يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية، عن موقع بوابة الحكومة المصرية، لمعرفة موعد وخطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، عبر بوابة الحكومة المصرية.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت في بيان لها، إتاحة تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تُعلن تفاصيل تنسيق طلاب الدبلومات الفنية، خلال الساعات المقبلة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، عبر بوابة الحكومة المصرية، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بوابة الحكومة المصرية وتنسيق الدبلومات الفنية 2022

1- يمكن زيارة بوابة الحكومة المصرية، لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- الدخول على تنسيق الدبلومات الفنية.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

4- كتابة الرقم السري الخاص بك.

5- تسجيل الرغبات وفقًا للكليات الراغب في الالتحاق بها.

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لتسجيل الرغبات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يذكر أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طالبت طلاب الدبلومات الفنية بضرورة التأكد من اسيتفاء شروط القبول بكل كلية أو معهد ومدة الدراسة به، خلال تسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية.

وأشارت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، إلى أنّ القبول يقتصر على الطلاب الحاصلين على المؤهلات هذا العام، وعدم قبول شهادات السنوات الماضية، حيث يتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد في حدود الأعداد المقررة لكل منها من المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك وفقًا لأسبقية المجموع وترتيب الرغبات والمجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3 و5 سنوات كأساس للمفاضلة بين الطلاب، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.