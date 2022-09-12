تنسيق الدبلومات الفنية 2022 على بوابة الحكومة المصرية.. خطوات بسيطة

تزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، منذ قليل، يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية، عن موقع بوابة الحكومة المصرية، لمعرفة موعد وخطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022، عبر بوابة الحكومة المصرية.

حيث كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت في بيان لها، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022، خلال الساعات المقبلة، وسيتم إتاحة تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية.

وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب الدبلومات الفنية بضرورة التأكد من اسيتفاء شروط القبول بكل كلية أو معهد ومدة الدراسة به، خلال تسجيل الرغبات عبر بوابة الحكومة المصرية.

عدم قبول شهادات السنوات الماضية

وأشارت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، إلى أن القبول يقتصر على الطلاب الحاصلين على المؤهلات هذا العام، وعدم قبول شهادات السنوات الماضية، حيث يتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد في حدود الأعداد المقررة لكل منها من المجلس الأعلى للجامعات.

وذلك وفقًا لأسبقية المجموع وترتيب الرغبات والمجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية الفنية نظام 3 و5 سنوات كأساس للمفاضلة بين الطلاب، ووفقا لترتيب رغباتهم والشروط الأخرى بكل كلية ومعهد وجداول التوزيع الجغرافي.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، عبر بوابة الحكومة المصرية، وفقا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بوابة الحكومة المصرية وتنسيق الدبلومات الفنية 2022

1- يمكن زيارة بوابة الحكومة المصرية، لتسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية، من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- الدخول على تنسيق الدبلومات الفنية.

3- كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

4- كتابة الرقم السري الخاص بك.

5- تسجيل الرغبات وفقًا للكليات الراغب في الالتحاق بها.