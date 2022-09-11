تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. «التعليم العالي» تستعد

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أنّ تنسيق الدبلومات الفنية 2022 سينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنّ مجلس شؤون التعليم والطلاب يجتمع حاليًا لإقرار الأعداد المخصصة للكليات المختلفة سواء للثانوية العامة أو الشهادات الفنية، وفقًا للنسب التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022-2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الوزارة ملتزمة بتطبيق قواعد التنسيق للثانوية العامة 2022 نفسها، مع تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لمختلف الشهادات الفنية، معلنًا الكشف عن كل تفاصيل تنسيق الدبلومات، خلال الساعات القليلة المقبلة.

تنسيق الدبلومات 20223

وفي السياق ذاته، تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أعمال تنسيق القبول في الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية، على أن تبدأ الوزارة بعدها مباشرة في فرز الرغبات، تمهيدًا لتوزيع الطلاب على الأماكن الشاغرة في الكليات.