تفاصيل الدورة السادسة للمسابقة الدولية لحفظ القرآن.. تتضمن 4 فروع

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في بيان صحفي عن فتح باب المشاركة في الدورة السادسة، والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ «نصر الدين طوبار»، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

فروع مسابقة القرآن الكريم

وأوضحت اللجنة العليا أن المسابقة تتضمن عدة فروع، وهي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا بقراءة كاملة مثلًا قراءة الإمام عاصم براوييه شعبة وحفص أو قراءة الإمام نافع براوييه قالون وورش أو أي قراءة أخرى من القراءات العشر.

الفرع الثاني: الصوت الحسن في التلاوة المجودة مع إتقان الأحكام والمقامات الصوتية.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم كاملا براوية واحدة (للإناث) مع إتقان أحكام التجويد وحسن الآداء.

الفرع الرابع: الابتهال والإنشاد الديني.

شروط الاشتراك في مسابقة حفظ القرآن الكريم

- سن المتسابق لا يقل عن 16 عامًا، ولا يزيد عن 30 عامًا.

- يحق للمتسابق المشاركة في فرع واحد فقط.

- يستبعد كل من فاز بأحد المراكز في الدورات السابقة دوليا.

يتم الاشتراك فقط عن طريق الايميل الخاص بالمسابقة فقط، وهو:

alfaezoun.portsaid@gmail.com

- إرسال مقطع صوتي مدته ثلاث دقائق على الإيميل الموضح مع كتابة البيانات كاملة في الرسالة (الاسم والسن والعنوان ورقم التليفون والفرع المراد الاشتراك فيه)، على أن يتم كتابة الفرع أيضا في عنوان الرسالة.

- سيتم تجاهل أي رسالة غير كاملة البيانات.

- آخر موعد للاشتراك هو 10 أكتوبر 2022.

- للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: 01116060437.

ومن المقرر أن تبدأ المسابقة تصفيتها المحلية عن بعد «أون لاين» حتى يتم اختيار الفائزين منهم للمشاركة في المسابقة الدولية، والتي ستقام على أرض بورسعيد في شهر فبراير من العام القادم.