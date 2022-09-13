تنسيق المرحلة الثالثة بأسوان 2022.. الكليات والمعاهد المتاحة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي 2022- 2023، ومن بينها كليات ومعاهد جامعة أسوان، المتاحة لطلاب المرحلة الأخيرة.

وتعتبر جامعة أسوان، من أهم الجامعات المصرية، على الرغم كونها جديدة نسبيا، لكنها تفوقت خلال السنوات الماضية فى العديد من التصنيفات العالمية خاصة في البحث العلمي وحصلت على مراكز متقدمة، أنشئ فرع جامعة أسوان سنة «1974» كفرع لجامعة أسيوط.

2012 إنشاء جامعة أسوان

وفى عام 2012، أنشئت جامعة أسوان كجامعة حكومية عند صدور القرار الجمهوري رقم «311».

كليات ومعاهد متاحة بالمرحلة الثالثة في أسوان

وتقدم «الوطن» ضمن خدماتها للقراء، كليات ومعاهد المرحلة الثالثة من التنسيق بالدرجات داخل محافظة أسوان وهي بالترتيب الأعلى بحسب درجات الطلاب في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021- 2022.

آداب انتساب موجه أسوان: 243.0.

خدمة اجتماعية أسوان 236.0

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 233.0درجة

تربية تعليم ابتدائي أسوان229.0 درجة

الفني التجاري بأسوان 229.0 درجة

تربية طفولة أسوان 226.0 درجة

ك. ت. فني صناعي أسوان 222.0 درجة

تربية نوعية أسوان 222.0 درجة

المعهد العالي للغات بأسوان 222.0 درجة

تربية أسوان رياضة 219.0 درجة