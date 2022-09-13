نائبة: قرار «المتحدة» بإذاعة نشرات للرد على الشائعات يفضح أكاذيب «الإرهابية»

قالت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع، خطوة على الطريق الصحيح لفضح أكاذيب الميليشيات الإلكترونية للجماعة الإرهابية، التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

سلامة: «نشرة الرد على الشائعات» خطوة على الطريق الصحيح

وأضافت سلامة، في بيان عنها، أنّ الرد السريع على الأكاذيب من خلال وسائل الإعلام وحصول المواطن على المعلومات الصحيحة والموثقة من مصادرها، سيقتل الشائعات في بدايتها، ويكشف مصادرها ومروجيها أمام الرأي العام، ويضع الأكاذيب ومن يروجها تحت طائلة القانون.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أنّ وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، يقع على عاتقها دور كبير في تشكيل الوعي العام، فهي حائط الصد الأول للدفاع عن هوية الدولة الوطنية وثوابتها، والرد على حملات التشويه والتشكيك في المشروعات القومية الكبرى، التي تستهدف بث اليأس والإحباط بين المواطنين وزعزعة الثقة في الدولة وقيادتها.

النائبة: تزييف الوعي أخطر حروب الجيلين الرابع والخامس

وأوضحت سلامة، أنّ تزييف الوعي من أخطر حروب الجيل الرابع والخامس، التي تهدد بقاء الدول واستقرارها، ولذلك فإنّ مؤسسات الدولة عليها التكاتف لرفع الوعي العام لدى المواطنين، وتفنيد الأكاذيب وتصحيح المعلومات والمفاهيم المغلوطة، لإحباط مؤامرات الجماعة الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأشارت إلى أنّ القرار الذي اتخذه مجلس إدارة شركة الخدمات الإعلامية، يؤكد أنّ الإعلام سيشهد تطويرا في المحتوى، لتشكيل الوعي العام للمواطنين، سواء من خلال نشرات الأخبار أو البرامج التثقيفية والحوارية، وبرامج التوك شو، وتتبنى المسلسلات الدرامية قضايا اجتماعية ترسّخ لقيم العدالة والمساواة، ولا تتضمن مشاهد تحرض على العنف الأسري أو المجتمعي أو إدمان المخدرات أو التدخين، أو مشاهد تسيئ لقيم المجتمع.