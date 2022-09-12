تفاصيل وظائف القوى العاملة.. رواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا

تعلن وزارة القوى العاملة، بشكل شهري، التفاصيل الخاصة بالوظائف التي توفرها للخريجين وذوي الخبرة في جميع التخصصات بالمحافظات المختلفة، وبرواتب مجزية.

ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، وظائف القوى العاملة، وطرق وخطوات التقديم، والشروط والتخصصات المطلوبة لكل وظيفة، وذلك وفقًا لما كشفته الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة.

وأعلنت الوزارة، توافر 1922 فرصة عمل للشباب من الجنسين، حيث تعمل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، على متابعة جميع الطلبات الخاصة براغبي العمل وترشيحهم.

وظائف القومى العاملة

- للتعرف على الوظائف المطلوبة والتخصصات، يجب الدخول على موقع وزارة القوى العاملة.

- موقع وزارة القوى العاملة.

- الضغط على النشرة الشهرية للوظائف.

- الوظائف المطلوبة على الرابط.

- التقديم بشكل إلكتروني من خلال الرابط .

- الرواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، بالاضافة إلى توفر التأمين الصحي والاجتماعي.

- الوظائف متاحة في محافظات «القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الفيوم، بورسعيد، المنيا، دمياط، الغربية، البحيرة، سيناء، البحر الأحمر، قنا، الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج».

التخصصات المطلوبة

توفر وزارة القوى العاملة، فرص العمل في العديد من الشركات، حسب التخصصات الآتية:

أمن إداري

مشرفو أمن

مندوبو مبيعات

محاسبون

عمال وفنيو إنتاج

أخصائي تسويق

مهندسون في عدد من التخصصات

مشرفو أقسام ورديات

مندوبو علاقات عامة

أخصائي مخازن

كيميائي

أخصائي تمويل

وظائف الفندقة.

يذكر أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، أصدر توجيهات لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن الوظائف، مع ضرورة إرسال تقرير للوزارة يؤكد استلام المتقدمين للوظائف، في إطار المصداقية في نشر فرص العمل.