عمدة قرية بأسيوط يتبرع بقطعة أرض لإنشاء محطة صرف صحي ضمن «حياة كريمة»

ضرب حسين سري، عمدة قرية "عرامية الديوان" التابعة للوحدة المحلية بقرية مير بمركز القوصية في أسيوط، مثالًا يحتذى به في المشاركة المجتمعة وحب الوطن، بعدما قرر التبرع بقطعة أرض ملكه لإنشاء محطة رفع صرف صحي؛ لخدمة أهالي قريته والمساهمة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

نموذج للمشاركة المجتمعية لخدمة أهالي قريته

وقالت المهندسة هويده شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، أن العمدة حسين سري، نموذج للمشاركة المجتمعية وخدمة أهالي قريته، إذ أقدم على التبرع بقطعة أرض لصالح مشروع الصرف الصحي، وذلك بموجب عقد تبرع لبناء محطة الرفع لقريته طبقًا للمواصفات المطلوبة، وليظل ذلك شاهدًا على مدى حبه وسعيه للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي القرية، مشيدًة بما قام به عمدة القرية، ودعت الجميع إلى الإقتداء به.

مبادرة جميلة وعلي الجميع المشاركة في حياة كريمة

وعبر محمد أحمد، أحد أهالي القرية، عن فرحته بالمبادرة التي قام بها العمدة لخدمة الأهالي؛ لأن القرية تعاني من عدم وجود أرض كافية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي، فقرر التبرع بقطعة أرضه والمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تقوم بها الدولة لخدمة الأهالي.

وأضاف خالد حسين، من أهالي القرية، أن هناك نماذج كثيرة بالقرى المصرية لديها حب للوطن، وواجب على المواطنين المساهمة في مبادرة حياة كريمة؛ لأن الدولة تؤسس مشروعات خدمية في كافة المجالات ولكن هناك قرى تعاني من عدم وجود أرضي أملاك دولة ليتم تخصيصها للمشروعات، فمن المسؤولية الوطنية تبرع المواطنين للمساهمة في خدمة أهالي قريته لأن ما يتم تنفيذه من مشروعات الآن لم يتم على مدار السنوات الطويلة الماضية.

تكاتف كل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في تصريحات سابقه له إن مبادرة "حياة كريمة"، واحدة من أهم المبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، التي تحتاج إلى نظرة حقيقية وتكاتف كل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها في كافة المجالات، مؤكدًا أن هدف المبادرة هو بناء الإنسان وتطوير حياته وتوفير كل سبل جودة الحياة من تطوير في البنية التحتية لاسيما مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب.