بدء اختبار قدرات «تربية رياضية بالمنصورة» للحاصلين على الثانوية قبل 2022 غدا

أعلن مكتب التنسيق ومكتب التحويلات بجامعة المنصورة، اليوم، عقد اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بالجامعة للطلاب القدامى الحاصلين على الثانوية العامة من سنوات سابقة غدا الأربعاء، ولمدة يومين، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

موعد اختبار القدرات للطلاب القدامى

وأوضح مكتب التنسيق بالجامعة، في بيان له، أن الطلاب المتقدمين بطلبات تحويل إلى كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة بمكتب التحويلات المركزي بالجامعة، عليهم التوجه إلى الكلية غدا لأداء الاختبارات، مؤكدا أن الاختبارات تبدأ غدا الأربعاء وتُستكمل بعد غد الخميس، مع الأخذ في الاعتبار أن تحصيل رسوم أداء الاختبارات داخل الكلية بالفيزا وليس نقدا.

مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

ومن جهة أخرى، بدأ مكتب التنسيق ومكتب التحويلات بجامعة المنصورة، ‏في استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق والراغبين في تقليل الاغتراب، لمساعدتهم في تقديم الطلبات إلكترونيا، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من هذه الميزة بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفي حدود النسبة المُقررة وهي 10%، وفقًا للطاقة الاستيعابية.

وتستمر مرحلة تقليل الاغتراب في الفترة من اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت https://tansik.digital.gov.eg، وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.