المدن الجامعية بأسوان تستعد للعام الدراسي الجديد.. خدمات إضافية لذوي الهمم

حالة من النشاط تشهدها المدن الجامعية في أسوان، التي تعد من أهم قطاعات الرعاية لطلاب الجامعة اجتماعيًا أو صحيًا أو علميًا أو حتى رياضيا فهي توفر حياة جامعية متكاملة لأبنائها الطلاب، ولا سيما الطلاب المغتربين عن أسرهم، فهي الوسط الاجتماعي الملائم والمناسب للطالب الجامعي.

ترعى المدن الجامعية في جامعة أسوان الطالب المتفوق علمياً ثم الطالب المغترب، وبالإضافة إلى تقديم الدعم الكامل لخدمة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقرر تخصيص أماكن في الأدوار الأولى فى المباني للمدن الجامعية لهم.

5 مدن جامعية بأسوان 2022

وقال الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، في تصريحات صحفية، إنه يوجد بجامعة أسوان 5 مدن جامعية، واحدة للذكور في أبو الريش، و4 مدن جامعية للإناث في مناطق صحاري والسيل وناصر والسماد، وتقدم خدمات سواء كانت صحية أو اجتماعية، وذلك فى حدود نسبة معينة لتدعيم القيم السليمة بشكل عام على مدار 24 ساعة يومياً، بالإضافة إلى ذلك يوجد نظام غذائي متكامل لجميع الطلاب المقيمين بالمدن يتم من خلاله تقديم الوجبات الغذائية الثلاث، ثم وضعها حسب احتياجات الطلاب في هذه المرحلة السنية بمعرفة أساتذة متخصصون في التغذية بالجامعة.

المدن الجامعية بها رعاية متكاملة

وتابع "عثمان"، أن المدن الجامعية توفر للطلاب المقيمين بها رعاية متكاملة "إقامة – تغذية – برامج أنشطة رياضية واجتماعية وفنية"، لشغل أوقات الفراغ، ويقضي الطالب المقيم بالمدن الجامعية ما يقرب من 70% من وقته اليومي بداخلها، وعليه يتم تقديم جميع ما يحتاجه الطالب من "تناول الوجبات الغذائية – توفير الأنشطة المناسبة – توفير الراحة والاسترخاء – توفير أماكن للمذاكرة"، وذلك على مدار 24 ساعة.