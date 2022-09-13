إصابة 9 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة أجرة بالغردقة

شهد الطريق الدائري الأوسط شمال مدينة الغردقة صباح اليوم الثلاثاء، حادثًا مروعًا أسفر عن إصابة 9 أشخاص نتيجة اصطدام أتوبيس عمال تابع لأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، بسيارة أجرة وفر سائق الأتوبيس من موقع الحادث، بعد انقلاب السيارة الأجرة وإصابة جميع ركابها، وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالغردقة

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة جميع ركاب السيارة الأجرة، وعددهم 9 أشخاص َتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

شاهد عيان: الأتوبيس كان يسير بسرعة كبيرة

وقال شاهد عيان من موقع الحادث في تصريحات لـ«الوطن» إن الأتوبيس كان يسير بسرعة زائدة واصطدم بالسيارة الأجرة، مما أدى إلى انقلابها ولم يتوقف سائق الأتوبيس مكان الحادث، واستكمل طريقه، وتم العثور على لوحات الأتوبيس مكان الحادث.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة وجار التحقيقات.