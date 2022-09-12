التعليم تعلن شروط قبول الطلاب المتقدمين للدمج بالمدارس العامة

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هامًا وعاجلًا للمديريات التعليمية، بشأن قبول ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، للتأكيد على مدير إدارة التربية الخاصة وأعضاء لجنة الدمج بالمديرية، ضرورة الالتزام بالتقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة المتقدمين للدمج.

الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

وحددت وزارة التربية والتعليم، التقارير الطبية المطلوبة من الطلاب ذوي الإعاقة البصرية وهي:-

- تشخيص طبي للحالة.

- رسم كهربائي للشبكية والعصب البصري.

- قياس حدة البصر.

التقارير المطلوبة من الطلاب ذوي الإعاقة السمعية

- مقياس سمع.

- اتزان.

- قياس استجابة سمعية.

- اختبار وتقييم سمعي كامل باستخدام السماعة لتحديد مدى الاستفادة من السماعة الطبية.

التقارير الطبية لذوي الاعاقة الذهنية البسيطة

- تقرير طبي شامل يتضمن اختبار ذكاء باستخدام مقياس «ستانفورد بینیه».

- مقياس السلوك التكيفي، على ألا يقل القصور عن حالتين من المجالات السلوكية.

التقارير الطبية للمصابين باضطراب طيف التوحد

- استخدام إحدى أدوات تشخيص التوحد: كارو «30: 36» - «جليام 80 : 110».

- اختبار ذكاء باستخدام مقياس «ستانفورد بنيه».

التقارير الطبية للمصابين باضطراب التواصل

- تقرير طبي عن اللغة والكلام.

- مقياس سمع.

التقارير الطبية للمصابين باضطراب قصور الانتباه

- اختبار كونرز.

- تقرير طبي يشمل نتائج الاختبارات النفسية موضحاً الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال.

التقارير الطبية للطلاب المصابين باضطرابات صعوبات التعلم

- اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المعتمدة «مايكل بست - مقياس أ.د عادل عبدالله، مقياس أ.د فتحي الزيات».

- تقرير طبي يشمل الأداء الوظيفي للمخ ونتائج الاختبارات النفسية موضحاً بها الحالة الطبية المصاحبة من خلال طبيب نفسي للأطفال.