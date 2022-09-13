تعرف على الأوراق المطلوبة لـ«دبلوم عام التربوي» بجامعة كفر الشيخ

يحرص الكثير من خريجي الكليات الأدبية بجامعة كفر الشيخ، على استكمال دراستهم بعد التخرج والحصول على دبلوم عام تربوي من كلية التربية بالجامعة، أملاً في الحصول على فرصة عمل في وزارة التربية والتعليم مستقبلاً.

وفتحت جامعة كفر الشيخ باب التقدم لدبلوم عام التربوي في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر 2022، وفيما يلي ننشر الأوراق المطلوبة للتقديم لدبلوم عام التربوي، بحسب بيان رسمي لقطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة:

- أصل شهادة المؤهل الجامعي (البكالوريوس أو الليسانس).

- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو مستخرج رسمي منها، وإن لم يُتح ذلك، استخراج بيان نجاح أو درجات نجاح من الإدارة التابع لها المتقدم للتربوي.

- عدد (4) صور شخصية.

- ملف القيد ويتم الحصول عليه من إدارة الدراسات العليا بالكلية بـ100 جنيه نقدياً.

- دفع المصاريف وقيمتها 4110 جنيهات بأي فيزا بنكية.

شرط القيد في الدبلوم العامة

- يشترط في المتقدم للحصول علي دبلوم عام التربوي، أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الآداب أو درجة البكالوريوس في العلوم، أو على درجة علمية من الخارج معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات كما يشترط النجاح فيما تجريه الكلية من اختبارات.

- يتم فتح القيد فى شهر سبتمبر من كل عام.

- مدة الدراسة تبلغ عام جامعي كامل عبارة عن 32 أسبوعاً.

- يقوم الطالب المتقدم للحصول على دبلوم عام التربوي بعمل تدريب ميداني لمدة يوم واحد فى الأسبوع أو لمدة أسبوع فى نهاية العام.

- يُعقد للطلاب الراسبين فيما لا يزيد عن مقررين دراسيين فقط وليس من بينهم التدريب الميداني بدخول الدور الثاني في سبتمبر.