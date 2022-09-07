توزيع أجهزة «لاب توب» للطلبة من ذوي الإعاقات البصرية في جامعة كفر الشيخ

كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية ومنسق وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، إن الوزارة تتبنى مبادرة دعم الطلاب من ذوي الهمم تحت شعار قادرون باختلاف لتوفير كافة سبل المساعدة التعليمية لهم داخل الجامعات المصرية وفروعها.

توزيع أجهزة «لاب توت» للطلاب

وأوضح «هاشم»، خلال حفل توزيع 14 «لاب توب» على عدد 14 طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أن ثمن «اللاب توب» الذي جرى توزيعه، والمزود ببرنامج بريل بجانب توزيع عصا معه لكل طالب نحو 100 ألف جنيه، وذلك دعمًا من الدولة للطلاب حتى يستطيعون تحصيل العلم دون رفيق لمساعدتهم أثناء المذاكرة.

توجهات من الرئيس السيسي

وأضافمستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه المبادرة انطلقت لدعم طلاب قادرون باختلاف داخل الجامعات المصرية في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن ضمن ملف الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن المبادرة تدعم أيضاً طلاب الدراسات العليا وأساتذة الجامعات من ذو الهمم كذلك.

ثلاث مراحل للمبادرة

وأكد أن مبادرة دعم الطلاب من ذوي الهمم استهدفت 2000 طالب خلال المرحلتين الأولى والثانية، موضحًا أن المرحلة الثالثة سوف تستهدف 3 آلاف طالب من ذوي الهمم على مستوى جامعات مصر.

جاء ذلك خلال حفل توزيع 14 «لاب توب» داخل كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ على الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة ، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بالجامعة، والعقيد عصام أحمد، مدير جمعية الأورمان فرع كفر الشيخ، ومحمد العمري، مدير وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة كفر الشيخ.

كما تم تكريم كلال من الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بالجامعة، والدكتورة همت بسيوني، رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب بالجامعة لمشاركتهم الاجتماعية في هذا الحدث.