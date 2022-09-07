تعرف على مواعيد الكشف الطبي لكليات جامعة كفر الشيخ

تبدأ جامعة كفر الشيخ في استقبال الآلاف من الطلاب الجُدد الملتحقين بكليات الجامعة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي عليهم، للعام الجامعي 2022 - 2023م، بدءًا من الأسبوع المقبل، إذ تم تقسيم طلاب الكليات العملية والأدبية إلي دفعتين على مدار الأسبوعين المقبلين.

وفيما يلي، ننشر مواعيد الكشف الطبي لبعض الكليات العملية بجامعة كفر الشيخ للعام الجامعي 2022 - 2023م، بحسب جدول حصلت عليه «الوطن» من قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، على النحو التالي:

مواعيد الكشف الطبي

- الأحد 11 سبتمبر 2022 كليات «الطب البشري - طب وجراحة الفم والأسنان - العلاج الطبيعي - الذكاء الاصطناعي».

- الإثنين 12 سبتمبر 2022 كليات «الطب البيطري - الحاسبات والمعلومات».

- الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 كليات «الصيدلة والتصنيع الدوائي - العلوم».

- الأربعاء 14 سبتمبر 2022 كليات «علوم الثروة السمكية والمصايد - المعهد الفني للتمريض».

- الخميس 15 سبتمبر 2022 كلية «التمريض».

تقسيم طلاب الكليات العملية والأدبية إلى دفعات

من جانبه، أكد مصدر بقطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنه تم تقسيم طلاب الكليات العملية والأدبية إلى دفعات، منوهًا أن الأسبوع المقبل يشهد توقيع الكشف الطبي على طلاب 11 كلية ومعهد، والأسبوع الذي يليه يشمل أيضًا توقيع الكشف الطبي على طلاب 11 كلية أخرى.

وأشار المصدر، إلى أهمية توقيع الكشف الطبي للطلاب الجُدد، لضمان سلامتهم، وتوفير كافة سُبل الرعاية الصحية، لافتًا إلى أن توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجُدد، أمر مُتبع سنويًا في جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوات التسجيل لإجراء الكشف الطبي بجامعة كفر الشيخ

- رابط التسجيل للكشف من هنا http://mis.kfs.edu.eg/clinic/

- ضرورة ملئ الاستمارة إلكترونيًا وطباعاتها ولصق صورة شخصية 4×6 للطالب وإحضار بطاقة ترشيح وإثبات شخصية الطالب.

- دفع المصروفات على منظومة الدفع الإلكتروني الموحد من هنا https://payments.kfs.edu.eg/

- مع ضرورة التزام الطالب بالحضور فى المواعيد الموضحة بالجدول وفقًا لكل كلية فى التاريخ المحدد.

جدير بالذكر، أن جامعة كفر الشيخ أُنشئت بالقرار الجمهوري رقم (129) في التاسع عشر من إبريل لسنة 2006م، حيث تُعد من الجامعات الحكومية الحديثة في جمهورية مصر العربية، وتضم 21 كلية ومعهد.