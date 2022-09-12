قطعها أجزاء.. إحالة أوراق «بائع» قتل سيدة في الإسماعيلية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، عصر اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد نصرالدين وعضوية محمد الصواف ومحمد الملط ومحمود مجدى بأمانة سر محمد نجيب باحالة أوراق المتهم بقتل سيدة وتقطيع جسدها إلى فضيلة مفتي الجمهورية.

وناقشت المحكمة في أوراق القضية شهود العيان، وتقارير الطب الشرعي والمعامل الجنائية التي أثبتت ارتكاب المتهم للواقعة واعترافاته أمام النيابة العامة وتمثيل الجريمة.

الجاني: خلاف مادي وراء الحادث

واعترف المتهم في أقواله أمام نيابة القنطرة غرب، بنشوب خلاف بينه وبين المجني عليها لاستيلائه على مبلغ مالي منها وعدم رده لها في الموعد المحدد.

وقال المتهم إن المجني عليها هددته بفضح أمره حال عدم رده للمبلغ المالي فقرر التخلص منها وتقطيع جثمانها وإلقاء أجزاء منها في أماكن متفرقة على طريق «القنطرة الإسماعيلية الزراعي»، لإخفاء جريمته.

كلب شوارع يفضح الجريمة

وبحسب شهود عيان في منطقة الإرسال التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب فإن كلب شوارع اكتشف الجريمة، والوصول إلى مرتكب الواقعة.

وقال محمد حسان أحد شهود العيان في تصريحات لـ«الوطن» إن الكلب استخرج ساق بشرية كانت مدفونة في إحدى المناطق الزراعية على طريق القنطرة يسير بها في الشارع.

وأضاف «بعض المواطنين هاجمت الكلب لترك الساق وفر هاربًا، وتم إبلاغ الشرطة وحضرت على الفور لفحص الواقعة».

اكتشاف بقايا الجثمان

ونجحت مباحث الإسماعيلية حينها في كشف باقي أجزاء الجثمان المقطع لأجزاء في مناطق مجاورة لمنطقة اكتشاف الساق البشرية.

وكشفت تحريات المباحث خلال أيام عن هوية السيدة وتدعى «سحر.س 43 سنة»، وتوصلت التحريات إلى وجود خلاف مادي بين المجني عليها والمتهم ويدعي «ياسر.م 43 سنة»، بائع ملابس متجول في القنطرة غرب، واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بسبب ديون مستحقة عليه السيدة وعدم قدرته على السداد.

واعترف المتهم بقتل السيدة داخل حمام منزله وتقطيع جسدها ووضعها في أكياس، مقسمة للرأس والصدر واليدين والذراعين وإلقاؤها في منطقة نائية وسط أكوام القمامة.