20 ألف جنيه غرامة إلقاء مخلفات الهدم بالطرق والأراضي الفضاء في القاهرة

حذرت هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، من إلقاء مخلفات الهدم والبناء في الأماكن غير المخصصة، مؤكدة أن يفعل ذلك يعاقب بالحبس وغرامة لاتقل عن 20 ألف جنيه ولاتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت الهيئة إلى فرض غرامة 10 آلاف جنيه على سيارات نقل المخلفات ومواد البناء غير الملتزمة بوضع غطاء على الصندوق، ما يعرض المارة للخطر، مؤكدة تحويل قائد السيارة للنيابة.

دور المواطنين في منظومة النظافة

وقال اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لـ«الوطن»، إن على المواطنين دور كبير في إنجاح منظومة النظافة، والحفاظ على المظهر الحضاري، بالشوارع والمياديين، وعلى الجميع الالتزام بالأماكن المخصصة للتخلص من القمامة حتى لا يقع أحد تحت طائلة القانون.

وأكد «الشرشابي»، أن منظومة النظافة بالقاهرة تسير بخطى ثابتة، وعلى المواطنين الإبلاغ الشكاوى الخاصة بالنظافة والتراكمات من خلال الخط الساخن الذى خصصته الهيئة برقم «15264» حتى يتم اتخاذ ما يلزم، مشيرا إلى أن الهيئة تساعد المواطنين في التخلص من مخلفات البناء والهدم، وأي مواطن لديه مخلفات يمكنه التواصل مع الهيئة للقيام بذلك.

تطوير شارع الأشراف

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هيئة النظافة أبرمت بروتوكول تعاون مع المنطقة الجنوبية، للقيام بمهام النظافة والتشجير والصيانة والحراسة، وتوفير وسائل النقل الخفيف من سيارات الجولف من أجل خدمة أفضل لشارع الأشراف الجاري الانتهاء من تطويره ضمن خطة مسار آل البيت، كما يتم تسيير سيارات الكنس الآلي بشوارع الأحياء لرفع مستوي النظافة وتطبيق منظومة النظافة الجديدة وفق خطط الهيئه ونشر سيارات الكنس الالي بشوارع العاصمة.