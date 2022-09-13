نائب محافظ القاهرة: رفع كفاءة طرق شق الثعبان وتحويلها لمنطقة صديقة للبيئة

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لمتابعة تطوير منطقة شق الثعبان وفق التوجيهات الرئاسية والتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن بحيث تكون المنطقة صديقة للبيئة، وجرى الإجتماع بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال المدير التنفيذي لمشروع شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو رئيس حى طره، وسيد أباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، ومصطفى محمد رئيس قطاع التوعية البيئية بوزارة البيئة، والمهندس محمد ربيع مدير عام الإشراف على التنفيذ بالمكتب العربي واستشاري شركة المياه ورئيس قطاع الكهرباء بالمعادي، وعدد من مهندسي المكتب العربي لمتابعة معدلات الأعمال من خلال التطوير الشامل للمنطقة، وآخر مستجدات الأعمال لبحث الخطوات التنفيذية والجدول الزمني للانتهاء من أعمال التطوير.

رفع كفاءة الطرق

وأكدت نائب المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة الطرق لتسهيل حركة سير السيارات بها، وأعمال البنية التحتية واستكمال المرافق والكهرباء، وعمل مدخل يليق بالمنطقة، وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة؛ بهدف تحقيق السيولة المرورية والمساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة، ومناقشة خطة العمل الجارية بمدينة الرخام والجرانيت من خلال استكمال وصلات المياه والصرف الصحي المتبقية، مع استكمال أعمال تطوير مدخل المدينة والانتهاء من البوابة وعمل سياج شجري وأعمال اللاند سكيب بالمشاركة المجتمعية.

تشجير المنطقة الصناعية

وأشارت، إلى أنه في ضوء استعداد الدولة لعقد مؤتمر المناخ cop27 وتبني كافة مبادرات تحسين المناخ والحد من التلوث البيئي، يتم التنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة في أعمال التشجير التي ستتم بالمنطقة الصناعية بعد عمل دراسة بيئية، والاستعانة باستشاري من وزارة البيئة لتحديد نوعية المزروعات والأشجار المناسبة طبقا لطبيعة مدينة شق الثعبان الصناعية وتحويلها إلى منطقة صديقة للبيئة، حيث سيتم زراعة الكيلو الأول من المنطقة بعد توفير 400 شجرة من الأنواع المقاومة للأتربة مثل أشجار الكافور والجازولينا ونخيل الزينة والسرو، التي تتمتع بالتنوع وباللون الأخضر طول العام، على أن يجرى زراعة 4000 شجرة بالمرحلة الثانية.

تحقيق السيولة المرورية

كما استعرضت نائب المحافظ، خطة تجميل وتصميم الأرصفة والمشايات بالتنسيق مع المكتب العربي في مختلف شوارع المنطقة الصناعية، مع اختلاف اتساعاتها من خلال وضع تصميمات مختلفة حسب عرض كل شارع؛ تحقيقا للسيولة المرورية وإضافة العنصر الجمالي بالأرصفة وتحديد عرضها لعمل المسافات البينية بين المزروعات أثناء أعمال التشجير.

وصلة لسيارات النقل الثقيل

وفيما يتعلق بتمهيد الطرق أكدت نائب المحافظ، متابعة أعمال إنشاء وصلة لسيارات النقل الثقيل من طريق الأوتوستراد للطريق الدائري الأوسطي بطول 7 كم، وتنفيذ منطقة تشوينات لاستيعاب السيارات وحركة تجارة شراء بلوكات الرخام داخل شق الثعبان، علاوة على التنسيق مع الشركة الوطنية لتحديد الطرق الأخرى التي سيتم رصفها، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من مد الكابلات الكهربائية مع استخدام تقنيات حديثة بنظام FDR الترميم الذاتي، الذي يعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم بعد أعمال الكشط ومعالجتها وإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى توفيرا للنفقات وانجازا للوقت.