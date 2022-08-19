جامعة سيناء تعلن فتح باب التقدم لمنح دراسية تصل لـ50% 

أعلنت جامعة سيناء، فتح باب التقدم لكليات الجامعة بداية من غد السبت، بفرعيها في العريش والقنطرة وذلك لطلاب الثانوية العامة، وأكدت جامعة سيناء توفير خصم ومنح تصل لـ30% للالتحاق بكليات الصيدلة والهندسة وإعلام وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب للماء محافظة سيناء، ومدن القناة وأشقاء الطلاب بالجامعة من الدفعات الجديدة.

أنواع المنح في جامعة قناة السويس

يشار إلى أنّ جامعة سيناء شهدت تطورًا كبيرًا فى المنح الدراسية حيث إن الجامعة لديها نوعان من المنح وهي منح كلية بنسبة 100% وتكون لأبناء منطقة وسط سيناء وهذه المنطقة الأكثر فقرًا، والتي تحتاج إلى تنمية شديدة، ومنح لأبناء سيناء والعاملين بها 10 سنوات وأكثر، إضافة إلى منح التفوق العلمي لطلاب الثانوية العامة، ويستمر معهم بشرط النجاح فى الدراسة.

وتعطي جامعة سيناء منح 15% للأشقاء ومنح لأبناء الشهداء بنسبة 25%، ومنحة للطلاب ذوي الهمم بنسبة 25% ومنح تخصصية لأبناء محافظات شمال، جنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق بحسب الكلية بنسبة 50%، بالإضافة إلى منح لأبناء أعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات وأيضا المراكز البحثية.

وتأسست جامعة تأسست بقرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 وتضم بينها طلاب من مختلف مناطق سيناء، وهي الجامعة الخاصة الوحيدة التي تمتلك فرعين وهي أول جامعة، تم إنشاؤها فى شبه جزيرة سيناء وبدأت الدراسة فيها عام 2006.

وتقدم جامعة سيناء كلياتها من خلال فرعي العريش والقنطرة، حيث تتضمن كليات الصيدلة وطب وجراحة الفم والأسنان، وكلية الهندسة وتشمل تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية في تخصصي التصميم الداخلي العمارة والتخطيط، والهندسة الكهربية والحاسب الآلي في تخصصات: هندسة الالكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والآلات الكهربية وهندسة الحاسبات والتحكم وهندسة الاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى الهندسة الميكانيكية في تخصصات: هندسة التصميم والانتاج وهندسة القوى الميكانيكية وهندسة الميكاترونيكات، إلى جانب الهندسة الطبية الحيوية.

أسعار كليات فرع العريش

وبالنسبة لأسعار كليات فرع العريش فهي كالتالي:

108,045 كلية الصيدلة

155,710 كلية طب الأسنان

62,206 كلية الهندسة

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 41490

أما كليات فرع القنطرة فهي كالتالي:

120,499 كلية الصيدلة.

162,595 كلية طب الأسنان.

117,195 كلية العلاج الطبيعي.

69,030 كلية الهندسة.

53,730 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

50,441 كلية الإعلام إنجليزي.

45,162 كلية الإعلام عربي.

51,652 كلية إدارة الأعمال.