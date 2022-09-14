حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 14-9-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الحمل، بأنه شخص واثق بنفسه كثيرا، ولديه ثبات في الشخصية وقوة لا مثيل لها، إذ يؤمن بذاته وقدراته، وهو شخص طموح يحب إنجاز عمله على أكمل وجه، ولديه حماس كبير، وقدرة هائلة على التحمل.

يتمتع مولود برج الحمل بالشجاعة والحزم، ويميل كثيرا إلى أن يصبح مشهورا، ورغم ما يعرف عنه من الطبع الحاد إلا أنه شخص متسامح كثيرا، وتجد حياته مليئة بالأحداث والنشاط ويكره الكسل والروتين ومفعم بالحيوية، وخطواته مدروسة وموزونة، وهو شخص حنون وطيب القلب، يعطي بإخلاص ويضحي من أجل الآخرين، ومن سلبيانه تقلب المزاج وحب الامتلاك والغيرة.

وفي السطور التالية تقدم لكم بوابة «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم مواجهة عطارد.. تنجح اليوم في الحصول على التقدير ممن حولك بشرط أن تتعامل بلباقة وحنان، وبذلك تصل إلى المكانة المرموقة لدى من تحب، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

تتواجد الشمس بمنزل العمل اليوم مما يمدك بأفكار مبتكرة ومختلفة اليوم مقارنة بما قبلها، ولكن عليك اليوم أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.