جامعة أسيوط الأهلية.. البرامج والمصاريف وعدد الطلاب في كل كلية

أعلنت جامعة أسيوط الأهلية، بالأمس، عن كليات الجامعة والبرامج والمصاريف الدراسية وكذلك عدد الطلاب المقترح في كلية خلال العام الدراسي 2022/2023 بالإضافة إلى المصاريف المقررة في كلي برنامج، مؤكدة أن الجهة التي يتم ندب أعضاء هيئة التدريس والعاملين منها هي جامعة أسيوط، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة 2022 المصرية في تسجيل رغباتهم بالكليات الأهلية من يوم الثلاثاء 23/8/2022 وتستمر لمدة أسبوع.

جامعة أسيوط الأهلية توضح تفاصيل الدراسة بها

وأكدت جامعة أسيوط الأهلية، في بيان لها، أن الدراسة تبدأ فيها هذا العام في 7 برنامج دراسية وهي:

كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

تقدم برنامجين وهما: «الهندسة الطبية الحيوية، هندسة العمارة الداخلية» ويبلغ عدد الطلاب المقترح قبولهم في كل برنامج 100 طالب، والمصروفات الدراسية لكل برنامج تبلغ 45 ألف جنيه بحد أدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة 68%.

كلية الصيدلة والبحوث الدوائية

وكلية الصيدلة بها أيضا برنامجين وهما: «برنامج الصيدلة PharmD، وبرنامج فارما دي صيدلية إكلينيكية» ويبلغ عدد الطلاب المقترح قبولهم في كل برنامج 100 طالب، والمصروفات الدراسية لكل برنامج تبلغ ‏‏55 ألف جنيه، بحد أدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة 74%.

كلية الطب البشري

برنامج الطب والجراحة بالساعات المعتمدة، ويبلغ عدد الطلاب المقترح قبولهم 100 طالب، والمصروفات الدراسية تبلغ ‏‏90 ألف جنيه، بحد أدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة 82‏‎%.

كلية طب الأسنان

«برنامج طب وجراحة الفم والأسنان» ويبلغ عدد الطلاب المقترح قبولهم 100 طالب، والمصروفات الدراسية تبلغ ‏‏75 ألف جنيه، بحد أدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة 80‏‎%.

كلية الألسن واللغات التطبيقية

برنامج اللغة الإنجليزية، ويبلغ عدد الطلاب المقترح قبولهم 200 طالب، والمصروفات الدراسية تبلغ ‏‏30 ألف جنيه، بحد أدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة 55%.

كلية العلوم المالية والإدارية

وبها برنامجان وهما: «برنامج نظم معلومات الأعمال، وبرنامج الدرانسة باللغة الإنجليزية»، ويبلغ عدد الطلاب المقترح قبولهم في كل برنامج 100 طالب، والمصروفات الدراسية لكل برنامج تبلغ ‏‏35 ألف جنيه، بحد أدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة 55%.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وبها برنامجان وهما: «برنامج علوم الحاسب، نظم المعلومات»، ويبلغ عدد الطلاب المقترح قبولهم في كل برنامج 100 طالب، والمصروفات الدراسية لكل برنامج تبلغ ‏‏40 ألف جنيه، بحد أدنى لمجموع الطالب في الثانوية العامة 62%.

اختيار الطالب بين 12 جامعة أهلية

ويمكن الطالب الاختيار بين 12 جامعة أهلية جديدة، دون القيد بالتوزيع الجغرافي أو محل الإقامة، وهم جامعات بالإضافة إلي جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الاهلية.