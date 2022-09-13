النائب حازم الجندي: قرار المتحدة خطوة لدحر أكاذيب الميليشيات الإلكترونية

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إنّ قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإذاعة نشرات متخصصة على مدار اليوم للرد على الشائعات والأكاذيب التي تستهدف المجتمع المصري، يمثل خطوة هامة نحو التصدي للأكاذيب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإرهابية التي تبث من خارج مصر، من قبل الميليشيات الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان وحلفائها.

الشائعات الكاذبة تستهدف زعزعة ثقة الشعب

وأضاف «الجندي»، أن مثل تلك الشائعات الكاذبة تستهدف زعزعة ثقة الشعب في قيادته السياسية والتشكيك الدائم في أي إنجاز يتم تحقيقه، بل والتقليل منه لصالح أجندات دولية لا تريد الاستقرار لمصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن وسائل الإعلام الوطنية بأنواعها المختلفة سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، لها دور كبير في التصدي للشائعات والأكاذيب التي تحاك ضد الدولة المصرية، باعتبارها حائط الصد الأول القادر على توصيل أي معلومة بسهولة للمشاهد أو القارئ أو المستمع، ومن ثم يلزمها الواجب الوطني والواجبات المهنية على ضرورة التصدي لمثل هذه الأكاذيب وضرورة التسويق الجيد والحقيقي لأي إنجاز يتم على أرض الواقع.

ولفت المهندس حازم الجندي، أن قرار «المتحدة للخدمات الإعلامية»، سيعمل على تصحيح كافة المعلومات المغلوطة لدى فئات الشعب بأكمله وبشتى الطرق، من أجل التركيز على ما تصبو إليه القيادة السياسية من تقديم حلول لكافة التحديات الاقتصادية الحالية، واستكمال خطى التنمية والإعمار المنشود.

تشكيك المواطنين في كافة الإنجازات

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجماعات الإرهابية تنتهز فرصة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتسعي إلى تشكيك المواطنين في كافة الإنجازات التي تمت على أرض الواقع، بالإضافة إلى شحن المواطنين لا سيما البسطاء ومحدودي الدخل، ضد القيادة السياسية، دون الاستناد إلى أي معلومة حقيقية.