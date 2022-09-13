دعم زواج 1810 فتيات يتيمات بالمنيا ضمن مبادرة «خير بالتقسيط»

واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة المنيا.

وأكدت جمعية الأورمان، أنه منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19893 فتاة بجميع المحافظات، منها 1810 فتايات في المنيا، مشيرة إلى اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.

إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء

وأشاد ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنيا، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

وأكد «بخيت»، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

أقسط على 10 أشهر

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف جنيه شهريًا لمدة 10 أشهر، ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.