مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص على «صحراوي المنيا»

لقي شخص مصرعه وأصيب 9 آخرون، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، مساء الإثنين، وتحرر محضر عن الحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما جرت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

انقلاب ميكروباص بالقرب من بوابة رسوم المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدًا بالقرب من بوابة الرسوم ووجود وفيات ومصابين.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تبين مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات متنوعة؛ ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة بالأطراف واشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل جثة و9 مصابين للمستشفى العام

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

وشهدت المنيا قبل يومين، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي وتحديدًا بزمام مركز ملوي، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا، جرى نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.