تفاصيل معرض النادي الأهلي الأول للكتاب: خصم 25% على إصدارات «دار الكتب»

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، معرض النادي الأهلي الأول للكتاب بالجزيرة، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ورئيس اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، ويعد المعرض بداية لسلسلة من معارض الكتاب تقام لاحقا في فرعي النادي بالشيخ زايد ومدينة نصر.

وحسب بيان سابق عن الهيئة العامة للكتاب يأتي المعرض في إطار خطة الهيئة لإقامة معارض الكتاب في محافظات مصر دعماً للناشرين وصناعة النشر.

تفاصيل معرض النادي الأهلي الأول للكتاب

- يستمر المعرض حتى 29 يوليو الجاري.

- يشارك في المعرض 22 دار نشر مختلفة من بينها قطاعات وزارة الثقافة.

- تشارك دار الكتب والوثائق بعدد كبير ومميز من الإصدارات في معرض النادي الأهلي وتقدم نسبة خصم 25% على كل الإصدارات.

- من أبرز العناوين في جناح دار الكتب «الأيام الحمراء للشيخ عبدالوهاب النجار، الذي يتناول يوميات ثورة 1919، وجماليات التراث المعماري بالقاهرة والإسكندرية، والعلاقات المصرية الإيرانية في النصف الأول من القرن العشرين، والدور الشعبي في حرب أكتوبر 1973 في الصحافة المصرية».

اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي تحتفي بـ أسامة أنور عكاشة

وكانت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، برئاسة المخرج خالد جلال رئيس اللجنة، بدأت بعد تشكيلها الجديد منذ أبريل الماضي، المكونة من 21 عضوا، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية من بينها الاحتفاء بالكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

وعقدت اللجنة الثقافية بالنادي الأهلي، لقاء خاصا بصناع مسلسل «راجعين يا هوى»، للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، في ذكرى رحيله، بحضور ابنته نسرين وأبطال المسلسل بمقر النادي في الجزيرة.